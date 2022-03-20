Как Россия платит дань? Какую астрономическую сумму в день? Кому? Почему?

⚫️Как РФ платит ДАНЬ в размере ОДНОГО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ в ДЕНЬ, в том числе из вашего кармана, и главное – кому и почему? И кому на самом деле принадлежат золото-валютные запасы
Проблема коррупции в современной РФ, по сравнению с той данью, что она выплачивает, это как проблема чирия у больного четвертой стадией рака. Как бы да – проблема, но на фоне рака – прыщ. Но ни либералы, ни другие красно-бело-коричневые пятоколонники-охранитель об этом не говорят, хотя об этом надо кричать
Разумеется, экономические термины этой процедуры звучат по-другому, колониальные экономисты придумали эвфемизмы, псевдо-сложные конструкции, которые только на первый взгляд кажутся сложными для понимания, но если вы не хотите быть папуасом, вы должны в этом разобраться. И это сделать совершенно не сложно.
Этот текст написан в начале 20го года, но до сих пор ничего не поменялось. И я еще в 20году предупреждала. что ЗВР ЗАМОРОЗЯТ И НЕ ОТДАДУТ. Сейчас, после начала операции на Украине ЦБ тут же поднял ставку до 20 процентов. Это убийство экономики. Но это еще не все. В тот же день, когда уже известно было о заморозке ЗВР - было принято решение о продаже 80 % валютной выручки в валютные резервы, которые уже конфискованы США. Это исключительно вражеская политика.
1️⃣ Первое. Как так получилось, что РФ вообще выплачивает дань? Страна оказалась в статусе колонии. СССР проиграл холодную войну, война хоть и холодная была, да и народ по сути сдал свою страну, но это была война, и побеждённый обязан был принимать условия победителей, т.е. побеждённый становится колонией и вассалом. Это совершенно закономерный итог войны, хоть и холодной, побежденное государство лишается права на суверенитет, пример послевоенная Германия и Австрия. Это один из главных принципов геополитики и итогов любых войн. Есть такое послевоенное явление, как “контрибуция”. Это когда проигравшее войну государство, платит государству, которое победило. Глупо полагать, что одна страна победила другую и сказала: “Все хорошо. Живите как хотите. Мы вас трогать не будем”. Победители – США.
Естественно, механизм выплаты дани - для простого обывателя не очевиден. Если бы это делали очевидно, то грабёж России долго бы не продолжался.
Сейчас для сбора дани совершенно не нужны автоматчики или мытари, всё делается через центральные банки колоний
Такая система работает в РФ, на Украине, в африканских странах и т.д.
2️⃣ Есть в РФ такое экономическое явление, как 📌БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО📌. Бюджетное правило навязал МВФ, указания которого обязательны к исполнению в России по 15 статье колониальной Конституции.
Бюджетное правило, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, говорит о том, что доходы от нефти свыше 40 долларов за баррель идут на покупку иностранных валют: долларов, евро, и фунтов стерлингов. Это вроде государственной заначки в иностранной валюте, но заначка эта не принадлежит РФ по сути, как увидите ниже.
Так что запомните:👉 после принятия бюджетного правила, нефть всегда стоит для России примерно 40 долларов. А остальное - дань американцам и их союзникам. Если ещё вычесть затраты на добычу нефти, то прибыль только 20 долларов за баррель.
Эта мера настолько вопиюще грабительская, что даже такой «патриот» как Кудрин (!) заикнулся о возможном пересмотре бюджетного правила, но тут же прилетел окрик от Кристин Лагард из МВФ и он заткнулся моментально.
Колониальные сми тиражируют мнение, что мол это специально чтобы экономика не зависела от цен на нефть. Это настолько абсурдное в своей наглой лжи установка, что слов у меня нет
Теперь цифры. По подсчетам экономистов Россия из-за бюджетного правила теряет 100 миллиардов долларов в год. Ладно если бы еще просто теряли, так вы этим кредитуете США. А они на эти деньги развивают свою экономику и воюют по всему миру. На ВАШИ деньги!
Колониальная администрация говорит, что бюджетное правило для ФНБ. А теперь смотрим какую аферу ЦБ провернул в феврале 20го года с этим ФНБ. Прав-во выкупило контрольный пакет сбера у ЦБ. Выкупили за счет фонда национального благосостояния (ФНБ). Вот та кубышка, где аккумулируется дань.
Теперь почему вдруг хозяева (читай МВФ) вообще разрешили эти деньги тронуть? МВФ, когда приказало ввести туземное бюджетное правило, заложило туда милостивую оговорку, что если накопления по бюджетному правилу превысят определенную сумму, что-то около 7 процентов ввп, то излишек сверх 7 процентов – можно будет потратить на нужды гос-ва, нац проекты, например. Хозяин бывает иногда добрым с туземцами. МВФ сделал эту оговорку совершенно не рассчитывая, что этот порог когда-то превысится. Но русские люди даже в положении колониальном работают так хорошо, что планка превысилась
И Путин заговорил о нац проектах, о постройке новых трасс и скоростных магистралей, именно на эти деньги, на этот излишек. Тут же МВФ занервничало, так как папуасам не положено пускать деньги в экономику и нац проекты. Бюджетное правило в той или иной форме существует с 2004 года, т.е. понадобилось 15 лет, чтобы получился излишек, это огромное количество времени на самом деле, поэтому МВФ не верил в превышение.
Срочно потребовалось эту оплошность исправлять. Теперь нельзя этот излишек пустить на дороги и другие нац проекты. Придумали просто пустить эти деньги в шредер. Каким образом?
ЦБ как рэкетир заставил правительство пойти на бессмысленную сделку: давайте ЦБ формально оценит сбер, продаст акции правительству, и правительство на это потратит весь излишек из ФНБ, передаст этот излишек в ЦБ, который их пустит по своим обычным схемам на покупку пустых долларов, так как это филиал МВФ, т.е. – в шредер, хотя нет, в бюджет США на самом деле
СМИ солгали, сказав, что бюджет получит поступления от прибыли. Да, ЦБ обязан платить 75% со своей прибыли в бюджет. НО каждый человек, кто хотя бы торгует фруктами на рынке, прекрасно знает отличие ДОХОДА от ПРИБЫЛИ. Прибыль – разница между суммарным доходом и общими расходами.
Теперь следите за руками. Как вывернули всё сми. Они доход, т.е. все деньги, которые правительство заплатит – представляют как прибыль. Когда это не прибыль, а доход. До такого дна опустился даже интерфакс!!
Т.е. вот те 2 с половиной, или 3 трлн рублей, что прав-во заплатило за акции – это доход, а НЕ прибыль!. А все колониальные сми уже высчитали сколько будет 75 процентов от суммы дохода, т.е. всех 3х трлн рублей, и пророчат какие-то конские поступления в бюджет!
Так сколько у ЦБ останется в виде именно ПРИБЫЛИ, а не дохода? Только за последние пару лет ЦБ потратил триллионы на санацию банков в РФ. Это просто одна из статей его расходов. Так вот этот доход сначала пойдет на покрытие этих и других расходов, а уж потом будет обозначена чистая налогооблагаемая прибыль, и это будет почти ничего, а 75 процентов от ничего и совсем крохи
Так что, Граждане РФ, вас в очередной раз просто обули. Правительство для вида там что-то покочевряжилось, попыталось настоять на использовании излишка ФНБ на нац проекты, но ЦБ приказал эти деньги отдать – и правительство выполнило. Так что этот эпизод в очередной раз доказывает, кто в РФ реальная власть – это ЦБ, филиал МВФ. Ни нац проектов, ни отчислений в бюджет
3️⃣ Но к сожалению, это только начало. Второе - это 📌ЭМИССИЯ РУБЛЯ📌. Эмиссия рубля - это выпуск этого самого рубля. К чему привязан рубль? Эмиссия денег всегда должна быть к чему-то привязана и чем-то обеспечена. В развитых странах – это нужды экономики. В 1849 году Британская империя применила такую технологию для своих колоний, как «каренси борд» или «валютное управление». Это означало, что выпуск национальной валюты, к примеру, какой-нибудь африканской страны, привязывался к фунту стерлингу. Это и называется «каренси борд».
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РФ типичная колония, ничем не отличающаяся от африканских. После поражения в 91 году. рубль привязан к доллару, как подобает колонии. Рубль это производная доллара. Что касается золотовалютного резерва России, так он только на 20% состоит из золота.
ЦБ выпускает деньги, никак не привязанные к стране и ее экономике.
На основании чего ЦБ выпускает рубли? – сколько купил евро и долларов, столько же и выпустил рублей. Ни один рубль не выпускается без обеспечения его долларом.
Эмиссия осуществляется только через биржу. Запретительная ключевая ставка ЦБ на уровне Африки не даёт выпускать деньги под нужды экономики (об этом в следующей статье) ЦБ на бирже покупает доллары и евро для поддержания валютного курса. ЦБ выпускает рубли ровно столько, сколько надо для поддержания курса доллара. Снизилось предложение долларов на бирже – значит меньше рублей выпустилось.
В стране происходит иссушение денежной массы. В развитых странах эмиссия национальной валюты всегда привязана к нуждам экономики. Там денежная политика направлена на накачивание экономики национальными деньгами, создание условий для наращивания инвестиций в производство в целях преодоления кризиса. В это же время ЦБ России путём установки высокой ключевой ставки и ужесточения норм банковского регулирования делает невозможным получение предпринимателем кредитов на развитие производства.
ЦБ выпускает рубли, которые попадают в реальный сектор экономики и обеспечивают производство экспортного товара, в том числе нефти. А что стоит за долларом, на которой и был выпущен рубль? Ничего! Он обеспечивается трудом российских граждан. Выкуп и отложение в ЗВР пустых бумажек – это стерилизация пустых бумажек и их списание, что позволяет ФРС еще допечатывать доллары. По соглашению между ФРС и правительством США – допечатанные доллары автоматически попадают в американский бюджет. Как только ЦБ РФ купил доллары – сразу пополняется бюджет США. И это США ничего не стоило, этот доллар обеспечил колониальный ЦБ РФ
Рублево-денежная база у РФ примерно 250 миллиардов долларов, резервы цб в валюте – 370 милдр долларов, покрытие почти на 150 процентов. Эти данные и цифры могут варьироваться в разных источниках, что не отменяет факта колоссального покрытия в любом случае
Это и есть дань. На каждый рубль попавший в российскую эмиссию – списание и пополнение бюджета США
Прибавьте к бюджетному правилу и эмиссии рубля, обеспеченной долларом, - сбор средств и их вывоз олигархами, когда весь крупный бизнес офшорный, в РФ нет национального бизнеса, нет вообще.
О сути бюджетного правила молчат и охранители и либералы и все сми
4️⃣ 📌ЗВР НЕ принадлежат России, где они и почему их никто не отдаст. 📌
Но обработанные колониальной пропагандой мне скажут – ладно ладно, зато у нас закрома ломятся от ЗВР.
Правительство не может распоряжаться ни ЗВР, ни какими либо ещё активами ЦБ. По закону ЦБ даже не имеет права кредитовать правительство, как было показано в предыдущем посте (статья 22 ФЗ о ЦБ). По существу ЦБ взял на себя лишь обязанности валютного обменного пункта и соответственно ставит финансовую систему России в зависимость от международной финансовой системы с ядром управления в Федеральном Резерве США. В прямую зависимость.
ЗВР – это не закрома ЦБ, нет, у ЦБ нет подвалов, где хранится нал и золото. Смысла в таком количестве наличных денег нет вообще. Эти деньги представляют собой цифры в банковском компьютере. А в каком именно? Не в компьютере ЦБ, нет, потому что это должно быть отражено в международной фин системе. А хранится ЗВР в виде безналовых цифр в системе Всемирного Банка и МВФ – две реальные финансовые структуры. Россия является членом МВФ, а по статье 15 п.4 колониальной Конституции РФ –нормы и принципы международного права и международные договоры превалируют над законами РФ.
США имеют право в любой момент эти ЗВР заморозить и арестовать, и по сути был предъявлен ультиматум, еще со времен била магнитского и дела юкоса, что если Россия попробует эти звр использовать – они будут заморожены. Этому есть и конкретные прецеденты, Ливия и Иран.
Поэтому обменять ЗВР на деньги или реальный товар фактически невозможно
Даже если РФ восстановит суверенитет, - ЗВР США вряд ли отдадут, пока Россия не станет такой мощной, что будет в праве приказывать. Но даже без звр Россия сможет сделать рывок колоссальный рывок при восстановлении суверенитета.
И вся эта схема рэкетирства, сбора дани и колониального управления, блестящая в своей простоте, но обложенная псевдо-сложными экономическими терминами для оболванивания обывателей, работает без перебоев на основании колониальной конституции, инструкций МВФ и полной независимости ЦБ по законам и запрету по закону на вливание денег в российскую экономику
Если кто-то из умников мне скажет, мол да полно стран, кто вынужден исполнять решения МВФ - и живут же, я вот что скажу:
Голоса при принятии решений о действиях МВФ распределяются пропорционально взносам. Для одобрения решений Фонда необходимо 85 % голосов. США обладают около 17 % всех голосов. Это позволяет блокировать любое решение Фонда. Сенат США может принять законопроект, запрещающий МВФ выполнять определённые действия, например, выделять кредиты странам. Доля США остаётся самой весомой, они обладают правом вето. США по сути и руководят МВФ. Прибавьте к этому еще и экстерриториальный характер юрисдикции США. После санкций, думаю даже у клинических идиотов нет иллюзий, что США наш геополитический партнер и желает России добра и процветания. Поэтому инструкции МВФ кардинально разные для т.н. развитых и т.н. развивающихся стран, а по-простому - колоний и их хозяев
Поэтому выплата миллиарда долларов дани в день идет отлично и как по маслу, и из карманов 140 миллионного населения РФ, которому на все эти вещи совершенно пофик. Вы, кстати, и лично мой уровень жизни в Лондоне этим обеспечиваете косвенно, как и уровень жизни остальных граждан Британии, США и западной Европы.
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📌Если вы не понимаете, почему Россия колония, и чья колония и что делать, то у меня всё описано вот в этом сборнике:
👉 https://solovyeva.livejournal.com/331687.html
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