Как Россия платит дань? Какую астрономическую сумму в день? Кому? Почему?

Госпереворот в Нигере. Полигон для отработки национально-освободительных мятежей Госпереворот в Нигере. Относиться надо очень осторожно. Не всё то пророссийское, что на себя навесило российский флаг. Всегда надо смотреть на…

Культурное обезьянство. Вездесущий мат как признак колониальности. 🔴Попалось в телеграме вроде забавное видео, на Сахалине медведь пробрался в пекарню и съел пирожки. Но дело не в медведе. Надо слышать работниц.…

Как выйти замуж за князя и есть ли у Родины-матери прототип? У безымянной Родины-матери должно быть имя. Это равноапостольная Ольга. Сегодня ее день. Удивительнейшая не просто женщина, а правительница Руси и…

Как Конституция откладывает Победу России и умножает жертвы каждый день 🔴Как Конституция откладывает Победу России и умножает жертвы каждый день. В России у людей минимум правосознания. Конституция до сих пор…

Может ли Путин заигрывать хитропланством с сатаной? 🔴Может ли Путин заигрывать с сатаной хитропланами? Ответ в конце. Полились шизофренические версии, что Путин с Пригожиным были заодно, это был…

А я же говорила еще в том году, Пригожин оказался предателем. Разбор попытки мятежа 🔴А я же говорила… Еще в прошлом году я сделала разбор про Пригожину и сказала, что он учинит попытку госпереворота. Ссылка на тот текст. Так и…

Пощечина от Диор или эпический провал советской пропаганды. Все наверняка видели целую серию фото американского журнала Life с показа Диор в Москве в 1959 году. Это самая настоящая провокация, и один из…

Пригожин и Вагнер. Гангрена урапатриотства. Пригожин и Вагнер. Гангрена урапатриотства. Не видеть эту гангрену самоубийственно. Пригожин миниолигарх, все олигархи завязаны на запад. Помимо…